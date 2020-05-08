Полицейский и задержанный погибли в ДТП в Петербурге

Сотрудник полиции и задержанный стали жертвами аварии в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл на трассе М-11 «Нева».
По словам информированного источника, в результате ДТП также пострадали четыре человека.
Автомобиль УАЗ, принадлежащий Приморскому РУВД, совершил наезд на ограждение и перевернулся, — сообщил он.
Источник добавил, что скончались полицейский и задержанный, которые находились в машине,
Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье водитель легковушки сбил 13-летнюю девочку. ДТП произошло в селе Немчиновка. От полученных травм ребёнок погиб на месте.
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