Полицейский и задержанный погибли в ДТП в Петербурге

https://static.news.ru/photo/81b4742c-928c-11ea-9f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник полиции и задержанный стали жертвами аварии в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл на трассе М-11 «Нева».

По словам информированного источника, в результате ДТП также пострадали четыре человека.

Автомобиль УАЗ, принадлежащий Приморскому РУВД, совершил наезд на ограждение и перевернулся, — сообщил он.

Источник добавил, что скончались полицейский и задержанный, которые находились в машине, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье водитель легковушки сбил 13-летнюю девочку. ДТП произошло в селе Немчиновка. От полученных травм ребёнок погиб на месте.