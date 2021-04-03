Один человек пострадал в ходе стрельбы в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/c9ad689e-94b9-11eb-a1c0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт в центре Москвы привёл к стрельбе из травматического пистолета. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, пострадал по меньшей мере один человек.

Поступило сообщение в полицию о том, что в ходе конфликта в Большом Кондратьевском переулке, дом 12, корпус 1, предварительно, мужчина получил ранение из травматического пистолета. На место выехали сотрудники полиции, — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Ранее стало известно, что перестрелка между двумя группами людей произошла в Стамбуле. В ней погибли два человека, в том числе уроженец Чечни. Кроме чеченцев и азербайджанцев в конфликте участвовали граждане Грузии и Сирии. Причиной перестрелки стали долги.

Как сообщал NEWS.ru, во Владивостоке в результате погони с применением табельного оружия полицейские задержали 25-летнего сотрудника автомойки. Его подозревают в угоне автомобиля клиента.