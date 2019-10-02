В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля под Санкт-Петербургом погиб один человек. Авария произошла утром во вторник, 2 октября, на Волхонском шоссе.
По предварительной информации, в результате ДТП автобус загорелся и водитель погиб. Кроме того, пострадали восемь человек. Характер их травм уточняется.
Как передают «
News.ru ранее писал, что в Якутии в аварии с участием микроавтобуса пострадали девять человек. На 158-м км федеральной трассы «Вилюй» транспортное средство опрокинулось, после чего загорелось. Сообщалось, что водитель мог превысить скоростной режим.