https://static.news.ru/photo/27331c3a-a398-11e9-943f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля под Санкт-Петербургом погиб один человек. Авария произошла утром во вторник, 2 октября, на Волхонском шоссе.

По предварительной информации, в результате ДТП автобус загорелся и водитель погиб. Кроме того, пострадали восемь человек. Характер их травм уточняется.

Как передают « Невские новости », ДТП случилось по вине водителя легковушки, который выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автобусом маршрута 403 «Красное село — ст. метро „Московская“».

News.ru ранее писал, что в Якутии в аварии с участием микроавтобуса пострадали девять человек. На 158-м км федеральной трассы «Вилюй» транспортное средство опрокинулось, после чего загорелось. Сообщалось, что водитель мог превысить скоростной режим.