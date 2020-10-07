Очевидцы выложили видео с взрывами на бывших военных складах под Рязанью

https://static.news.ru/photo/0612dd62-089e-11eb-8c95-fa163e074e61_660.jpg Фото: zrimir/instagram.com

Местные жители сняли на видео пожар, который произошёл на территории воинской части в Рязанской области. На кадрах слышно, как раздаётся серия взрывов.

Шелемишево уже совсем, по ходу, нет, и Желтухино тоже, — говорит автор видео .

Дымовой завесой заволокло почти все окрестности. Точное количество взрывов на месте происшествия сосчитать невозможно, передаёт LIFE.

По данным источника ТАСС, к тушению пожара планируется привлечь робототехнику и саперов центра «Лидер» МЧС.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель экстренных служб сообщил, что взрывы на территории воинской части в Рязанской области гремят каждые 5-10 секунд. По его словам, огонь перекинулся на площадку для хранения боеприпасов перекинулся с горящей травы. Жителей расположенного рядом села Кузьминка-2 эвакуировали, в настоящий момент продолжается борьба с огнём.