Очевидцы сообщили о стрельбе у школы в Москве

В Москве оцепили школу из-за сообщений о стрельбе. Детей час не выпускали из здания, полиция ищет злоумышленника, сообщает РЕН ТВ.

В полицию поступил звонок о стрельбе возле школы № 1260 на Ленинском проспекте, которую устроил мужчина в камуфляжной форме. Как сообщили очевидцы, парень с автоматом долгое время стоял рядом с учебным заведением, после несколько раз выстрелил в воздух и скрылся. После сообщений о стрелке, учителя и школьники учебного заведения забаррикадировались в кабинетах.

Информация проверяется, — цитирует сообщение силовиков телеканал.

Позже стало известно, что здание школы оцепили, приехал ОМОН. Как сообщают ученики, силовики проверяли некоторые классы.

Telegram-канал «112» опубликовал видео со стрелком.

Перепуганных родителей целый час не пускали в образовательное учреждение, заявив, что якобы идут учения. Подтверждения информации о стрельбе пока нет, информации о возможных пострадавших — тоже.

30 сентября на Палехской улице в Ярославском районе Москвы мужчина выстрелил в воздух из пистолета у школы. По данным журналистов, отец одной из учениц пришёл в школу, устроил драку с обидчиками дочери, достал пистолет и выстрелил в воздух.

При этом, как сообщили NEWS.ru в департаменте образования и науки столицы, стрельба была не на территории школы № 1374, а рядом с ней. Никто из детей в ходе её не пострадал.