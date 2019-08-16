https://static.news.ru/photo/32225dca-c104-11e9-a54b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/cp_perm

Девушка, по счастливой случайности не ставшая участницей произошедшего в Перми ДТП, во время которого автобус влетел в стену дома, рассказала о страшных последствиях аварии.

Видела, что водителя зажало. Женщине одной пальцы оторвало. Везде кровь, — сообщила телеканалу « 360 » очевидица, представившаяся Юлией.

По словам девушки, сама она также должна была ехать этим автобусом с дачи, но опоздала и вынужденно оправилась в путь на такси, по дороге увидев страшную аварию.

Другой свидетель произошедшего в социальной сети «ВКонтакте» написал, что видел, как из салона выводили подростка, лицо которого было всё в крови.

Как ранее сообщал News.ru, помощь врачей после аварии с участием пассажирского автобуса в Перми потребовалась 22 пострадавшим. Сейчас им оказывается необходимая помощь. В результате ДТП погиб один человек. Также травмы получили пятеро детей, которые в настоящее время находятся в состоянии средней степени тяжести.