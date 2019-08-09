В управлении МВД по Красноярскому краю начались обыски. Они проходят в отношении бывших сотрудников.
Это обычная плановая чистка в отношении недобросовестных сотрудников, — сообщил News.ru источник в правоохранительных органах региона.
По информации источника, обыски проводятся в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководителя отдела по борьбе с экономическими преступлениями, подозреваемого в в мошенничестве и коррупции.
Как писал News.ru, трёх полицейских из столичного ОВД «Митино» задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о замначальника отдела Евгении Щеглове и двух его подчинённых — следователе Родионове и оперативнике уголовного розыска Ильине. Полицейских задержали при получении 6 млн рублей от человека, которого проверяли на причастность к краже. Они будут уволены из полиции по отрицательным мотивам, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.