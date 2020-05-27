Обвиняемый в убийстве школьницы в Пензе арестован на два месяца

https://static.news.ru/photo/74f67efa-a034-11ea-861d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первомайский районный суд Пензы арестовал до 23 июля мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки.

27 мая Первомайским районным судом города Пензы удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Пензенской области ТАСС.

Школьница пропала 22 мая. Её тело нашли в лесополосе через два дня. По подозрению в убийстве был задержан мужчина 1978 года рождения. Он признался, что задушил школьницу из-за того, что она оскорбляла его.

NEWS.ru писал, что житель Ленинградской области задушил свою девушку, а потом вывез тело на строительной тележке в соседний дом. Мужчину задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее в Волгоградской области соцработник избила, а потом задушила 85-летнюю лежачую пенсионерку. Затем женщина вызвала полицию и попыталась представить всё как гибель от несчастного случая. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».