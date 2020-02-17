https://static.news.ru/photo/acee55ba-521b-11ea-a17e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболевших удалось выявить благодаря плановому осмотру, проводящемуся в московском вузе ежегодно.

Уточняется, что у нескольких человек наличествовали признаки острой респираторной инфекции и субфебрильная температура (37,3 градуса). Студентов забрали в больницу из главного корпуса МГУ, передаёт «Московский комсомолец».

Как писал NEWS.ru ранее, Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по заболеваемости россиян острыми респираторными инфекциями. По данным ведомства, недельный эпидемиологический порог превышен в 31 субъекте и 11 центральных российских городах.