Заболевших удалось выявить благодаря плановому осмотру, проводящемуся в московском вузе ежегодно.
Уточняется, что у нескольких человек наличествовали признаки острой респираторной инфекции и субфебрильная температура (37,3 градуса). Студентов забрали в больницу из главного корпуса МГУ,
Как писал NEWS.ru ранее, Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по заболеваемости россиян острыми респираторными инфекциями. По данным ведомства, недельный эпидемиологический порог превышен в 31 субъекте и 11 центральных российских городах.
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