«Нелепо и обидно»: Канделаки прокомментировала ДТП с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/37f51ac0-aa02-11ea-b239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Тина Канделаки отреагировала на аварию, которую спровоцировал актёр Михаил Ефремов. Она пожалела и виновника, и жертву ДТП.

По мнению ведущей, Ефремов, будучи блистательным артистом, убивает себя, но при этом страдают и окружающие люди. Она отметила, что ей очень жаль пострадавшего в аварии мужчину, но также жаль и актёра.

Вместо того, чтобы в очередной раз восхищаться его талантом, мы вынуждены видеть его «героем» криминальной хроники, — написала она в Telegram-канале.

Канделаки подчеркнула, что в послужном списке артиста должны быть благодарные зрители, а не жертвы ошибок.

Вечером в понедельник, 8 июня, актёр Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади в Москве. Сотрудники правоохранительных органов задержали Михаила Ефремова. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. Актёр пересёк две сплошные линии и врезался в фургон. Мужчина, пострадавший в аварии, госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

Как писал NEWS.ru ранее, Анна-Мария Ефремова, дочь актёра , спровоцировавшего ДТП в Москве, осудила поведение отца, она пообещала связаться с семьёй пострадавшего в аварии мужчины и каким-то образом постараться помочь ему.