Дочь Ефремова пообещала помочь пострадавшему в ДТП с её отцом

https://static.news.ru/photo/80324fd8-a9ee-11ea-bdf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/amefremova

Анна-Мария Ефремова, дочь российского актёра Михаила Ефремова, спровоцировавшего ДТП в Москве, осудила поведение отца и пообещала связаться с семьёй пострадавшего в аварии мужчины и каким-то образом постараться помочь ему.

Многие подписчики осудили девушку за её спокойное отношение к случившемуся. На что Анна-Мария ответила, что её отец «не маленький-сам разберётся» и «... (не надо — NEWS.ru) ездить пьяным за рулём», написала дочь артиста.

У него есть директорка, которая занимается всеми этими делами, я тут ничем особо не помогу. Если посадят — буду носить передачки, — ответила блогер.

Также она попросила своих подписчиков помочь ей найти контактные данные пострадавшего. Она уточнила, что вряд ли поможет его семье финансово, как как пока не работает, но могла бы организовать сбор или оплатить услуги психолога.

Я не одобряю поступок моего отца и поведение тех, кто сидел с ним в машине. Очень странно, что отцу позволили сесть за руль. Отвечать за это стоит по тому, как скажет закон. Хотя мне очень не хотелось бы, чтоб его посадили. Всем доброй ночи! Очень надеюсь, что Сергей (пострадавший — NEWS.ru) выживет, — подытожила Ефремова.

Как писал NEWS.ru ранее, актёр Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади в Москве. Сотрудники правоохранительных органов задержали Михаила Ефремова. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. Актёр пересёк две сплошные линии и врезался в фургон. Мужчина, пострадавший в аварии, госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.