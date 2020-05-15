Попавший в ДТП с участием Ефремова мужчина находится в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/f01ef994-a9cc-11ea-8dc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Мужчина, пострадавший в аварии с участием актёра Михаила Ефремова, госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что по результатам предварительного обследования, у пострадавшего диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы, передаёт ТАСС.

Данных о самочувствии знаменитости пока нет, по свидетельствам очевидцев аварии, актёр находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как писал NEWS.ru ранее, российский актёр Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади в Москве. По словам очевидцев, артист пытался развернуться, но не справился с управлением, после чего врезался в фургон. Машину знаменитости даже вынесло на встречную полосу.