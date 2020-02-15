https://static.news.ru/photo/ff9587b8-0a4d-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруги Вадим Янголенко и Дарья Ефимова стали жертвами стрельбы на Центральном рынке Калининграда. Пара жила в областном центре, работала на рынке.

Об этом сообщает Mash. По данным NEWS.ru, стрелял в пару Байрамов Фазиль Камиль оглы 1957 года рождения, уроженец города Астара Азербайджанской Республики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи назвали личную неприязнь вероятным мотивом стрелка, который вечером 15 февраля убил двух супругов и ранил их сына-подростка возле Центрального рынка Калининграда. Он несколько раз выстрелил в прохожих из охотничьего карабина. Мужчина и женщина погибли на месте, 13-летний подросток госпитализирован.