Названо имя мужчины, напавшего с топором на посетителей «Магнита» в Москве

На посетителей «Магнита» на Каргопольской улице в Москве напал 48-летний житель столицы Дмитрий Соренков. Его давно знают в районе как человека с серьёзным психическим расстройством. Об этом пишет МК.RU.

Соренков не раз до этого надевал женскую одежду и в таком виде разгуливал по району. Полгода назад в другом магазине произошёл похожий конфликт с его участием, который чуть не привёл к трагедии. Соренков также размахивал топором, но жертв удалось избежать.

Ранее были опубликованы видеокадры нападения в «Магните». На них видно, как мужчина в женском платье набрасывается на пожилую пару. Конфликт, судя по всему, возник из-за продуктовой тележки. Сначала произошла словесная перепалка, затем злоумышленник вытащил из сумки топор и стал наносить удары по оппонентам.

В результате пострадали мужчина и женщина, 28-летний Булат Гилязев и 48-летняя Лилия Киверина, они были госпитализированы. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести. Сотрудники ППС задержали злоумышленника близ его дома на улице Бестужевых.