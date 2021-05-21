Названа причина смерти семи рабочих под Ростовом

Гибель семи рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области была вызвана выбросом метана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора таганрогского водоканала Евгения Плетменцева.
Авария на станции перекачки и выброс метана, — заявил он агентству.
Трагедия произошла в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. При проведении работ на очистных сооружениях погибли семь человек, ещё двоих ищут спасатели. Пятеро рабочих госпитализированы.
В пресс-службе регионального Следкома добавили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Началась проверка со стороны прокуратуры региона.
Ранее президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» Сергея Савченко и его 23-летнего сына Александра, которые пытались спасти семью из Новой Усмани, упавшую в сливную яму. Молодого мужчину наградили посмертно.
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