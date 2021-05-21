Названа причина смерти семи рабочих под Ростовом

https://static.news.ru/photo/d2ffd4f4-ba2a-11eb-9cf8-96000091f725_660.jpg Фото: old.donland.ru

Гибель семи рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области была вызвана выбросом метана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора таганрогского водоканала Евгения Плетменцева.

Авария на станции перекачки и выброс метана, — заявил он агентству.

Трагедия произошла в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. При проведении работ на очистных сооружениях погибли семь человек, ещё двоих ищут спасатели. Пятеро рабочих госпитализированы.

В пресс-службе регионального Следкома добавили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Началась проверка со стороны прокуратуры региона.

Ранее президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» Сергея Савченко и его 23-летнего сына Александра, которые пытались спасти семью из Новой Усмани, упавшую в сливную яму. Молодого мужчину наградили посмертно.