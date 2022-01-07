Названа причина пожара в пансионате в Кузбассе

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Несколько человек погибли при пожаре, который произошёл в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС РФ.

Сообщение о пожаре поступило в 23:02 мск. Когда на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, площадь распространения огня составляла 10 квадратных метров. Горели личные вещи постояльцев. Из пансионата эвакуировали 48...