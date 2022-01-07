Названа причина пожара в пансионате в Кузбассе

ЕДДС: причиной пожара в пансионате «Золотой век» в Кузбассе могло стать замыкание проводки
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:30, 08 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в пансионате «Золотой век» в Кемерово. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Кемеровского муниципального округа.
По предварительным данным, погибли четыре человека. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки, — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о пожаре, произошедшем в пансионате в Кемеровской области. Площадь распространения огня составила 10 квадратных метров. В ходе тушения из здания эвакуировали 48 человек.