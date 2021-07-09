Найдены тела шести погибших при крушении самолёта на Камчатке
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:24, 07 июля 2021
Фото: МЧС РФ/РИА Новости
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На Камчатке найдены тела шести погибших в результате крушения самолёта Ан-26. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Да, есть шесть тел, — рассказал собеседник агентства.
Самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского, пропал во вторник, 6 июля, перед манёвром при заходе на посадку. Инцидент произошёл в девяти километрах от посёлка Палана. На борту самолёта находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребёнок. По предварительным данным, все они погибли.
Ранее на Камчатке был объявлен трёхдневный траур после крушения Ан-26