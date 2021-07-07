На Камчатке объявлен трёхдневный траур после крушения Ан-26

С 7 по 9 июля на всей территории Камчатского края объявлен трёхдневный траур из-за крушения пассажирского самолёта Ан-26. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

В соответствии с моим распоряжением по всей территории Камчатского края объявлен трёхдневный траур. По всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края, — сообщил губернатор.

Он также отметил, что развлекательные мероприятия будут отменены на всех местных телеканалах, а также в учреждениях культуры.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко выразил соболезнования жителям соседнего региона в связи с гибелью 28 человек в авиакатастрофе. Он отметил, что на Камчатке случилась большая трагедия. Вместе со всей страной Сахалин с замиранием сердца следил за ходом поисков, отметил он, добавив, что всем до последнего хотелось верить, что люди останутся живы и вернутся домой.

Ранее была опубликована видеозапись с места крушения самолёта Ан-26 на Камчатке, на которой показали обломки самолёта. Утром 7 июля по местному времени спасатели возобновили поиски тел погибших.