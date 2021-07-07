Появилось видео обломков разбившегося на Камчатке Ан-26

Видеозапись с места крушения самолёта Ан-26 на Камчатке опубликовал «360». Утром 7 июля по местному времени спасатели возобновили поиски тел погибших.

Также в Telegram-канале «112» появились фотографии с места крушения. МЧС удалось подобраться к берегу.

Самолёт Ан-26 рухнул на Камчатке 6 июля. Он врезался в скалу при заходе на посадку. Все пассажиры погибли. Санавиация сообщала, что на борту было 28 человек, включая пассажиров судна и экипаж.

Во время поисков спасатели не обнаружили ни одного выжившего. Однако поиски были приостановлены с наступлением темноты.

Aн-26 принадлежал компании «Камчатские авиалинии». Он летел из Петропавловска-Камчатского в населённый пункт Палaна и перестал выходить на связь незадолго до посадки. На его борту находились шесть о членов экипажа и 22 пассажира, в числе которых глава администрации Палaны Ольга Мохирeва.

Обломки борта обнаружили при обследовании берега с вертолёта. Самолёт упал в 3,8 км от посёлка. Поиски осложнены из-за плохой погоды и сложного рельефа. Спасателям пришлось использовать квадроциклы, чтобы вплотную подобраться к месту крушения.