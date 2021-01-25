На башкирском заводе «Уфаоргсинтез» тушат крупный пожар

https://static.news.ru/photo/386e6cde-5f26-11eb-b347-fa163e074e61_660.jpg Фото: Интересная Уфа | Новости Уфы и Башкирии/vk.com

Пожар произошёл на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости.

Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Загорелись ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сейчас пожарные наращивают свои силы на месте ЧП. Там работает лаборатория для мониторинга предельно допустимой концентрации вредных веществ в окружающем воздухе.

Известно по меньшей мере об одном пострадавшем рабочем.

«Уфаоргсинтез» занимается газо- и нефтепереработкой, производит полипропилен, полиэтилен разных марок, фенол, ацетон, альфа-метилстирол, дифенилолпропан и другие продукты нефтехимии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Республике Коми были обнаружены и подняты на поверхность тела двух горняков, которые погибли в ноябре 2020 года при пожаре на шахте № 3 «Яреганефти».