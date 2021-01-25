На башкирском заводе «Уфаоргсинтез» тушат крупный пожар

Пожар произошёл на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости.
Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Загорелись ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных,
Сейчас пожарные наращивают свои силы на месте ЧП. Там работает лаборатория для мониторинга предельно допустимой концентрации вредных веществ в окружающем воздухе.
Известно по меньшей мере об одном пострадавшем рабочем.
«Уфаоргсинтез» занимается газо- и нефтепереработкой, производит полипропилен, полиэтилен разных марок, фенол, ацетон, альфа-метилстирол, дифенилолпропан и другие продукты нефтехимии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Республике Коми были