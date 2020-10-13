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На той самой остановке: фото с места преступления нижегородского стрелка

14:14, 13 октября 2020
Фото: vk.com/tvoybor/Global Look Press

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил «досконально изучить все версии произошедшего» по делу о нижегородском стрелке. В посёлок Большеорловское, где совершено преступление, были направлены сотрудники ОМОНа и СОБРа для поимки вооружённого подозреваемого. Следователям предстоит «выяснить мотив совершённого преступления».

В настоящий момент установлена личность подозреваемого. Им оказался 17-летний Даниил Монахов, который приехал в посёлок в гости к бабушке. Юноша найден мёртвым недалеко от места преступления. Подробности инцидента читайте в материале NEWS.ru.

vk.com/tvoybor/Global Look Press

t.me/polkovnikt/Global Look Press

vk.com/tvoybor/Global Look Press

Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Михаил Солунин/ТАСС

Михаил Солунин/ТАСС

vk.com/tvoybor/Global Look Press

Роман Владимиров/РИА Новости

National Guard of Russia/via Globallookpress.com

Михаил Солунин/ТАСС

Пресс-служба Росгвардии/ТАСС ФОТО

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