На той самой остановке: фото с места преступления нижегородского стрелка

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил «досконально изучить все версии произошедшего» по делу о нижегородском стрелке. В посёлок Большеорловское, где совершено преступление, были направлены сотрудники ОМОНа и СОБРа для поимки вооружённого подозреваемого. Следователям предстоит «выяснить мотив совершённого преступления».
В настоящий момент установлена личность подозреваемого. Им оказался 17-летний Даниил Монахов, который приехал в посёлок в гости к бабушке. Юноша найден мёртвым недалеко от места преступления. Подробности инцидента читайте в материале NEWS.ru.
vk.com/tvoybor/Global Look Press
t.me/polkovnikt/Global Look Press
vk.com/tvoybor/Global Look Press
Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com
Михаил Солунин/ТАСС
Михаил Солунин/ТАСС
vk.com/tvoybor/Global Look Press
Роман Владимиров/РИА Новости
National Guard of Russia/via Globallookpress.com
Михаил Солунин/ТАСС
Пресс-служба Росгвардии/ТАСС ФОТО
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