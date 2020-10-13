Знакомая семьи нижегородского стрелка рассказала о произошедшем

https://static.news.ru/photo/1897589a-0cf0-11eb-867f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Жительница посёлка Большеорловское в Нижегородской области рассказала подробности случившейся там стрельбы.

По словам женщины, устроивший стрельбу на автобусной остановке 18-летний Даниил Монахов неплохо знает окрестности посёлка, так как он часто ходил на охоту вместе со своим отцом, передаёт РЕН ТВ.

У него отец охотился вместе с мужем, ходили здесь, поблизости. Он местность знает, потому что он ездил с отцом на охоту, — сказала Юлия.

Как рассказала очевидица, она вела детей из детского сада, когда услышала стрельбу, но сначала подумала, что это ломается шифер или взорвались газовые баллоны.

Мы стали выходить, выворачивать из-за угла, он выбежал из подъезда в этот момент и начал стрелять. Я сначала не увидела, что он кого-то убил. Я схватила детей, мы стояли около подъезда. Он оббежал дом, начал стрелять и побежал в ту сторону. Тогда мы схватили детей и побежали домой. Он бегал, пробежал в ту сторону, где восьмой дом, начал стрелять ещё раз, — вспомнила женщина.

С самим юношей женщина не общалась, но иногда его видела. Например, он уезжал из посёлка с отцом только за день до трагедии. Ничего плохого о бабушке стрелка очевидица сказать не смогла.

12 октября 18-летний житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу на автобусной остановке в посёлке Большеорловское Борского района. Стрелком оказался Даниил Монахов, который приехал в посёлок в гости к бабушке. По некоторым более ранним сообщениям, бабушка стрелка стала первой жертвой, а затем юноша выбежал на улицу, расстрелял ещё нескольких людей и скрылся в лесу. Правоохранители разослали ориентировки преступника, его поисками занимаются ОМОН и СОБР.

СК России возбудил уголовное дело по статье об убийстве одного или более лиц. Под огонь стрелка также попал рейсовый автобус, в котором пострадавших нет. По данным базы Росгвардии, Монахов владел оружием вполне законно, получив разрешение 17 сентября 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, Минздрав Нижегородской области не подтвердил, что в результате стрельбы 12 октября погибла бабушка 18-летнего Даниила Монахова, открывшего огонь по людям в Борском районе.