Нижегородский Минздрав опроверг сообщения о смерти бабушки стрелка

https://static.news.ru/photo/92200748-0ccd-11eb-8211-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав Нижегородской области не подтвердил, что в результате стрельбы 12 октября погибла бабушка 18-летнего Даниила Монахова, открывшего огонь по людям в Борском районе.

Таким образом, областной Минздрав опроверг сообщения о том, что число жертв трагедии возросло до четырёх человек. С опровержением выступил региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, сообщает нижегородский портал NN.ru.

Отмечается, что врачи борются за жизнь трёх пострадавших — двух женщин и одного мужчины.

Одна женщина находится в крайне тяжёлом состоянии. У неё множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости. Идёт операция, — сказано в сообщении Минздрава.

Состояние второй пострадавшей женщины врачи оценивают как стабильно тяжёлое, пациентку переведут в областную больницу им. Н. А. Семашко. Состояние мужчины — средней тяжести, он получил ранения нижних конечностей. Пациент уже направлен в больницу им. Н. А. Семашко.

Как сообщал NEWS.ru, 12 октября 18-летний житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу на автобусной остановке в посёлке Большеорловское Борского района. Стрелком оказался Даниил Монахов, который приехал в посёлок в гости к бабушке. По некоторым более ранним сообщениям, бабушка стрелка стала первой жертвой, а затем юноша выбежал на улицу, расстрелял ещё нескольких людей и скрылся в лесу. Правоохранители разослали ориентировки преступника, его поисками занимаются ОМОН и СОБР.

СК России возбудил уголовное дело по статье об убийстве одного или более лиц. Под огонь стрелка также попал рейсовый автобус, в котором пострадавших нет. По данным базы Росгвардии, Монахов владел оружием вполне законно, получив разрешение 17 сентября 2020 года.