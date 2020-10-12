Подозреваемый в убийстве людей под Нижним Новгородом владел оружием законно

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

18-летний юноша, которого подозревают в убийстве трёх человек в Нижегородской области, владел оружием на законных основаниях. Об этом сообщают в пресс-службе Росгвардии.

Согласно базе данных Росгвардии, подозреваемый является законным владельцем одного охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября 2020 года, — сказал ТАСС собеседник агентства.

Неизвестный открыл стрельбу из ружья вблизи автобусной остановки в посёлке Большеорловское и скрылся в лесу. В результате трое мужчин погибли и три женщины ранены.

По данным нижегородских СМИ, предполагаемый нападавший приехал из Нижнего Новгорода к бабушке. По словам очевидев, родственники поругались, и внук выстрелил в пожилую женщину, а потом открыл огонь по другим людям.

СКР возбудил уголовное дело по факту убийства людей. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Поиск убийцы ведётся совместно с полицией.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам медиков, состояние раненых оценивается как среднетяжёлое. Их госпитализировали.