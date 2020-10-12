Причиной стрельбы в Нижегородской области стала ссора с бабушкой

https://static.news.ru/photo/5a511a1e-0ca5-11eb-9c28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной того, что 18-летний Данил Монахов в городе Бор Нижегородской области устроил стрельбу по автобусной остановке, жертвой которой стали три человека и ещё трое получили ранения, стал конфликт с его бабушкой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Причиной стрельбы, которую устроил 18-летний местный житель Данил Монахов, по предварительным данным, стал конфликт между ним и его бабушкой. Он ранил женщину из ружья. Позже её удалось реанимировать, сейчас состояние очень тяжёлое. Далее он убил соседа, а после застрелил двоих человек на остановке, поскольку был в невменяемом состоянии, — рассказал собеседник ТАСС.

Подозреваемый обстрелял пассажирский автобус близ города Бор Нижегородской области. Погибли три человека, ещё несколько получили ранения. ЧП произошло в посёлке Большеорловское, вблизи дома № 7 по улице Микрорайон. По словам местных жителей, преступник открыл огонь из ружья по членам своей семьи, а также по проходившему мимо рейсовому автобусу № 107.

Как писал NEWS.ru, опубликовано фото подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом.