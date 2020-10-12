16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом

18:40, 12 октября 2020 62
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расстрелявшим людей на остановке в Нижегородской области оказался 18-летний местный житель. В социальных сетях появилось его фото и ориентировка. Перед совершением преступления он убил свою бабушку.

По предварительной информации, обстрелявшим остановку в Нижегородской области оказался 18-летний местный житель Даниил Монахов, — сообщил ТАСС информированный источник.

По данным полиции, при себе у преступника имеются два ружья и 40 патронов. Скрылся он, предположительно, в направлении лесного массива. Местных водителей призвали следить за происходящим и предоставить данные с регистраторов при необходимости.

Как писал NEWS.ru, неизвестный обстрелял пассажирский автобус близ города Бор Нижегородской области. Погибли три человека, ещё несколько получили ранения. ЧП произошло в посёлке Большеорловское, вблизи дома № 7 по улице Микрорайон. По словам местных жителей, преступник открыл огонь из ружья по членам своей семьи, а также по проходившему мимо рейсовому автобусу № 107.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео