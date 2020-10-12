Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом

https://static.news.ru/photo/907b1a00-0ca4-11eb-b5c8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Расстрелявшим людей на остановке в Нижегородской области оказался 18-летний местный житель. В социальных сетях появилось его фото и ориентировка. Перед совершением преступления он убил свою бабушку.
По предварительной информации, обстрелявшим остановку в Нижегородской области оказался 18-летний местный житель Даниил Монахов, — сообщил ТАСС информированный источник.
По данным полиции, при себе у преступника имеются два ружья и 40 патронов. Скрылся он, предположительно, в направлении лесного массива. Местных водителей призвали следить за происходящим и предоставить данные с регистраторов при необходимости.
Как писал NEWS.ru, неизвестный обстрелял пассажирский автобус близ города Бор Нижегородской области. Погибли три человека, ещё несколько получили ранения. ЧП произошло в посёлке Большеорловское, вблизи дома № 7 по улице Микрорайон. По словам местных жителей, преступник открыл огонь из ружья по членам своей семьи, а также по проходившему мимо рейсовому автобусу № 107.