Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом

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СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства людей в Нижегородской области. Стрельбу из ружья близ автобусной остановки в посёлке Большеорловское открыл неизвестный мужчина. В результате погибли трое, ещё трое ранены.

Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями, — уточняет ведомство. Стрелявший скрылся в лесу. Данные о нём рознятся. По словам местных жителей,...