Где токует тетерев летом: охота на птицу с подхода в разгар вывода птенцов

Охота на тетерева с подхода на выводках в июле — секреты и тактика

Где токует тетерев летом: охота на птицу с подхода в разгар вывода птенцов

Каждый охотник, который всерьез относится к промыслу, желает знать не только, где сидит фазан, но и где тетерев годами токует на одних и тех же лужайках и кромках леса. Охота на тетерева с подхода по выводкам в июле — это возможность работать по птице, которая уже крепко стоит на крыле, но еще держится семьями и логично перемещается между кормовыми участками. Важно только выстроить тактику так, чтобы каждая ваша попытка была осмысленной, а не случайной ходьбой по болотам.

Поведение тетерева в июле: что учитывать

По регионам в России промысел на тетерева традиционно ведут в лесной и лесостепной зоне: это Урал, Сибирь, север Европейской части, отдельные районы Северо‐Запада, где есть смешанные леса, болота, вырубки и поля с отдельными деревьями. Конкретные сроки открытия летней охоты по выводкам зависят от регионального законодательства и погодных условий: где‐то первые разрешенные выходы приходятся на конец июня, где‐то — на июль, когда выводки уже крепко стоят на крыле.

В июле тетерев держится выводками: самка ведет птенцов по кромкам леса, вырубкам, сырым луговинам, заросшим болотцам — там, где есть и укрытие, и корм.

Птица активно кормится утром и вечером, а днем чаще затаивается в траве по околкам, недалеко от мест утренних и вечерних посиделок; в это время выводок крепко сидит и менее охотно перемещается без серьезной тревоги.

Летний тетерев осторожен, но не так насторожен, как осенью: если не нарушать базовую тактику подхода и учитывать ветер, выводок подпускает ближе, чем осенние старые косачи на деревьях.

Где токует тетерев летом: охота на птицу с подхода в разгар вывода птенцов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тактика охоты на тетерева с подхода по выводкам

Перед списком важно обозначить, что охота на тетерева в июле требует от охотника не только меткого выстрела, но и умения «читать» местность и повадки выводка: это основа любой тактики.

Начните с разведки мест: ищите давние токовища, сырые луга с отдельными деревьями и кустами, опушки и околки, где косачи годами держатся и куда выводки тянутся на кормежку.

Учитывайте ветер: подходите к предполагаемому месту выводка против ветра или на боковой ветер, избегайте движения по открытому месту, всегда держитесь под прикрытием кустарника, молодых елей, микрорельефа.

Выберите правильное время: лучшая охота на тетерева с подхода в июле часто приходится на утренние часы и середину дня, когда выводок крепко сидит в траве и допускает близкий подход.

Работайте по «вытаптыванию»: продвигайтесь медленно, зигзагами по подходящей траве и кустарнику, всматривайтесь в движение, будьте готовы к резкому взлету нескольких птиц сразу.

После первого выстрела обязательно отмечайте, куда ушел выводок: по направлению перелета и посадки можно повторно найти птицу и продолжить охоту на тетерева уже по переместившейся стае.

Охотник, который держит в голове эти простые принципы, быстро замечает, как меняется результат: вместо редких случайных встреч появляются системные выходы, где каждая тактика продумана заранее.

Тактика охоты на тетерева с подхода по выводкам Фото: Stefan Huwiler/imageBROKER.com/Global Look Press

Общие советы охотнику на тетерева в июле

Подводка к списку нужна короткая: июльский промысел по выводкам кажется простым только со стороны, но в реальности охотник берет свое лишь при аккуратном соблюдении нескольких базовых правил.

Проверяйте правила охоты в вашем регионе: сроки открытия охоты на тетерева, разрешенные способы и нормы добычи могут различаться, важно не опоздать и не выйти раньше разрешенного срока. Подбирайте дробь и ружье под летнюю охоту: молодые выводки допускают использование более мелкой дроби, чем осенние косачи, но ружье все равно должно бить ровно и надежно. Двигайтесь спокойно, без лишнего шума: треск веток, разговоры и быстрый шаг настораживают выводок, он уходит в глубину леса, и охота на тетерева превращается в бесполезный марш‐бросок. Не забывайте об охотничьей этике: не стреляйте по выводкам на предельной дистанции, не добирайте птицу выстрелом по земле при сомнительной ситуации, уважайте угодья и труд других охотников. Планируйте выходы заранее: изучайте карты, спутниковые снимки, старые записи по токам, отмечайте удачные места — так ваша тактика в каждом новом сезоне становится все точнее.

Июльская охота на тетерева по выводкам — это не гонка за количеством, а внимательная, почти орнитологическая работа по птице, которую вы хорошо знаете по повадкам и местам. Если вы будете относиться к промыслу как к ремеслу с понятной тактикой, охота на тетерева в летний сезон станет для вас надежным, добрым делом, а не разовым приключением.

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