Расстрелявшего людей под Нижним Новгородом ищут ОМОН и СОБР

Сотрудники ОМОНа и СОБРа направлены в посёлок Большеорловское Нижегородской области для поимки вооружённого преступника. Об этом сообщает Росгвардия.
Сотрудники подразделений направлены в посёлок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооружённого преступника, — сказал ТАСС собеседник агентства.
Неизвестный открыл стрельбу из ружья вблизи автобусной остановки и скрылся в лесу. В результате трое мужчин погибли и три женщины ранены. Информация о подозреваемом разнится.
По данным нижегородских СМИ, предполагаемый нападавший приехал из Нижнего Новгорода к бабушке и «по неизвестным причинам открыл огонь из ружья по членам своей семьи», а также по рейсовому автобусу, который проходил мимо. Среди раненых, возможно, бабушка стрелявшего.
СКР возбудил уголовное дело по факту убийства людей. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Поиск убийцы ведётся совместно с полицией.
Ранее NEWS.ru писал, что по словам медиков, состояние раненых оценивается как среднетяжёлое. Их госпитализировали.
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