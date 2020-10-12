Расстрелявшего людей под Нижним Новгородом ищут ОМОН и СОБР

https://static.news.ru/photo/cdb7f41c-0ca2-11eb-aae7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ОМОНа и СОБРа направлены в посёлок Большеорловское Нижегородской области для поимки вооружённого преступника. Об этом сообщает Росгвардия.

Сотрудники подразделений направлены в посёлок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооружённого преступника, — сказал ТАСС собеседник агентства.

Неизвестный открыл стрельбу из ружья вблизи автобусной остановки и скрылся в лесу. В результате трое мужчин погибли и три женщины ранены. Информация о подозреваемом разнится.

По данным нижегородских СМИ, предполагаемый нападавший приехал из Нижнего Новгорода к бабушке и «по неизвестным причинам открыл огонь из ружья по членам своей семьи», а также по рейсовому автобусу, который проходил мимо. Среди раненых, возможно, бабушка стрелявшего.

СКР возбудил уголовное дело по факту убийства людей. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Поиск убийцы ведётся совместно с полицией.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам медиков, состояние раненых оценивается как среднетяжёлое. Их госпитализировали.