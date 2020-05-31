На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля

ДТП с участием трёх автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Шесть человек пострадали.
Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента ГУЧСиПБ. По её данным, авария произошла в ночь на 31 мая,
В результате аварии в нескольких машинах оказались заблокированы люди, — говорится в сообщении.
Спасателям с помощью специального гидравлического инструмента удалось вытащить людей из машин, всех пострадавших госпитализировали.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в ночь с 30 на 31 мая на 278-м километре федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП погибли три человека.
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