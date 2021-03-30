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Происшествия

На Кубани пятеро детей отравились угарным газом

07:54, 31 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неисправность газового оборудования стала причиной отравления угарным газом пятерых детей на Кубани. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Инцидент произошёл поздно вечером во вторник, 30 марта, в станице Переясловская. Из-за неисправности газового оборудования пятеро детей отравились угарным газом. Все они госпитализированы в ЦРБ Брюховецкого района. Подробностей об их состоянии не сообщается.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Химках спасли выпившего растворитель мальчика.

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