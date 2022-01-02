На Камчатке двое задохнулись, застряв во влетевшей в сугроб машине

Два человека задохнулись на Камчатке, после того как их автомобиль улетел в кювет и врезался в сугроб. По предварительной информации, они не смогли выбраться из машины и отравились угарным газом из-за работающего двигателя. Об этом пишет «Кам24» со ссылкой на СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Автомобиль Toyota Sprinter был обнаружен утром 2 января на участке дороги Мильково — Кирганик. Когда двери машины открыли, внутри салона увидели два тела — мужчины и женщины — без признаков жизни.

Назначены необходимые экспертные исследования в целях установления точных обстоятельств гибели молодых людей, а также выясняются детали произошедшего, — сказали в СК РФ.

Кроме того, следователи также проверят работу уполномоченных органов по обеспечению безопасности дорожного движения, а также по своевременной расчистке дорог. Если будет установлено, что нормы были нарушены и это привело к гибели людей, руководителей организаций может ждать наказание.

Ранее региональное управление СК России по Рязанской области заявило о возбуждении уголовных дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц, и о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Трагедия, случившаяся сегодня утром, унесла жизни пяти пассажиров, более 20 были ранены.