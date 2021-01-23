На цветочном рынке в Краснодаре взорвался газовый баллон

https://static.news.ru/photo/da4b7aa8-5ce5-11eb-852c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из павильонов на цветочном рынке Краснодара произошёл взрыв газа. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за разгерметизации газового баллона.

Предварительно, есть погибшие и пострадавшие, — цитирует ТАСС источник в экстренных службах города.

Собеседник уточнил, что из опасной зоны были эвакуированы порядка 100 человек. Взрыв газа произошёл на рынке напротив дома по улице Владислава Посадского. В настоящее время на месте находятся пожарные, организован штаб пожаротушения.

Как сообщили в МЧС, в результате взрыва один человек погиб, двое пострадали.

Как сообщал NEWS.ru, в Архангельске 20 января произошёл взрыв газа в одном из жилых домов на Московском проспекте. В результате инцидента никто не пострадал, были эвакуированы 49 человек, в том числе девять детей.

В начале января газовый баллон взорвался в гараже в городе Волжский Волгоградской области. Инцидент привёл к смерти двух человек. По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание газовоздушной смеси.