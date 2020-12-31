Два человека погибли при взрыве газового баллона под Волгоградом

https://static.news.ru/photo/564e50aa-4d03-11eb-b80d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Газовый баллон взорвался в гараже под Волгоградом. Инцидент привёл к смерти двух человек.

ЧП произошло в городе Волжский Волгоградской области, сообщили в местном следственном управлении СК. По данным ведомства, причиной взрыва стало возгорание газовоздушной смеси.

По предварительным данным, причиной ЧП стали воспламенение газовоздушной смеси и взрыв газового баллона, находящегося в помещении [гаражного] бокса, — передаёт ТАСС.

В настоящий момент следователи организовали проверку по факту произошедшего.

Как писал NEWS.ru, 21 ноября в одном из кафе в столице Казахстана Нур-Султане взорвался газовый баллон. В результате один человек погиб, более 30 пострадали. В результате ЧП произошло обрушение кровли на кухне. Спасатели вынесли из помещения 15 газовых баллонов.

После взрыва аким (мэр) Нур-Султана Алтай Кульгинов поручил проверить точки общепита на соблюдение пожарной безопасности. Он также выразил соболезнование семье и родным девушки, оказавшейся в момент взрыва газового баллона в помещении.