Взрыв газа произошёл в жилом доме Архангельска

В Архангельске произошёл взрыв газа. Об этом сообщила прокуратура региона.
Как сообщается, 20 января около 20:40 в доме 43 на Московском проспекте произошёл взрыв газа в квартире,
При этом были эвакуированы 49 человек — из них девять детей, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и газовики.
По предварительной информации, в доме получила повреждения межквартирная стена, которая не является несущей.
Ранее в Тульской области в результате взрыва газа в многоквартирном доме пострадал один человек. Кроме того, в жилище пострадало остекление и была смещена межкомнатная перегородка. В Новосибирской области из-за аналогичных происшествий были травмированы два человека. В Москве при взрыве газовой колонки пострадали пять человек и произошёл пожар в жилом доме.
Как писал NEWS.ru, с 1 января в России вступил запрет на использование неисправных газовых плит и не прошедших техническое обслуживание. Он введён правилами противопожарного режима, установленными постановлением правительства.