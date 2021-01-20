Взрыв газа произошёл в жилом доме Архангельска

https://static.news.ru/photo/693e059a-5b52-11eb-8279-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/otkrytiiarkhangelsk

В Архангельске произошёл взрыв газа. Об этом сообщила прокуратура региона.

Как сообщается, 20 января около 20:40 в доме 43 на Московском проспекте произошёл взрыв газа в квартире, пишет «Открытый Архангельск».

При этом были эвакуированы 49 человек — из них девять детей, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и газовики.

По предварительной информации, в доме получила повреждения межквартирная стена, которая не является несущей.

Ранее в Тульской области в результате взрыва газа в многоквартирном доме пострадал один человек. Кроме того, в жилище пострадало остекление и была смещена межкомнатная перегородка. В Новосибирской области из-за аналогичных происшествий были травмированы два человека. В Москве при взрыве газовой колонки пострадали пять человек и произошёл пожар в жилом доме.

Как писал NEWS.ru, с 1 января в России вступил запрет на использование неисправных газовых плит и не прошедших техническое обслуживание. Он введён правилами противопожарного режима, установленными постановлением правительства.