МВД проверит видео с пикника полицейских во время карантина в Сочи

https://static.news.ru/photo/7bb45ba6-a988-11ea-addd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того как в соцсетях появилось видео отдыха сочинских сотрудников правоохранительных органов на природе во время режима самоизоляции из-за коронавируса, их коллеги-полицейские начали проверку. Об этом сообщил представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Ролик был снят в Сочи и появился в Сети 8 июня. На кадрах большая компания сотрудников полиции при исполнении отдыхают в загородном кафе. Дата съёмки указана в титрах — 5 июня.

Проводится проверка по факту выхода видео, — цитирует представителя ГУМВД РИА Новости.

Именно в этот день отмечается День образования российской полиции. При этом праздник они решили отметить всего за день до снятия запрета на работу в Краснодарском крае летних кафе. Снимающий видео мужчина представляется сотрудником управления собственной безопасности.

Как писал NEWS.ru, полицейские, пытавшие током подозреваемого в Иваново, осуждены.