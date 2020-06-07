Полицейские, пытавшие током подозреваемого в Иваново, осуждены

https://static.news.ru/photo/93c001cc-a984-11ea-b58a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое полицейских, которые избивали подозреваемого и пытали его электрошокером, целлофановым пакетом и противогазом, приговорены в общей сложности к 17 годам колонии. Об этом сообщила прокуратура Ивановской области.

Суд приговорил сотрудников отдела полиции: первого — к шести годам шести месяцам лишения свободы, второго — к пяти годам шести месяцам лишения свободы, третьего — к пяти годам лишения свободы, — цитирует сообщение РИА Новости.

Суд в Иваново установил, что в июне 2019 года трое оперуполномоченных подвергли пыткам подозреваемого, желая получить от него признательные показания. Отмечается, что они наносили ему удары по спине и лицу, применяли электрошокер «Ягуар», многократно прижимая рабочие электроды устройства к плечам и бедрам мужчины. А также надевали мужчине на голову целлофановый пакет и противогаз, не давая дышать. Свои действия обвиняемые совершили, желая улучшить показатели раскрываемости тяжких преступлений.

NEWS.ru писал, что родственники заключённых ИК-15 в Ангарске заявили о пытках после бунта. Об этом рассказал в СМИ глава правозащитной организации «Сибирь без пыток» Святослав Хроменков.