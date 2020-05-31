Мужчина избил девушку на глазах у прохожих в Новороссийске

https://static.news.ru/photo/e5b2f06a-a32c-11ea-8560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

В Новороссийске во дворе жилого дома мужчина на глазах у прохожих с детьми избил девушку.

Об этом сообщает издание «Подъём». По словам очевидцев, в результате у девушки сломана челюсть и нос.

Невольными свидетелями случившегося стала беременная жена нападавшего, а также его друг с маленьким ребёнком. При этом никто их них не попытался вмешаться в конфликт. Полицейские начали проверку по факту избиения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на Ленинградском шоссе в Москве неизвестные брызнули мужчине в лице из газового баллончика, избили его и отобрали у него рюкзак с 12 миллионами рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.