Мужчина избил девушку на глазах у прохожих в Новороссийске

В Новороссийске во дворе жилого дома мужчина на глазах у прохожих с детьми избил девушку.
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Невольными свидетелями случившегося стала беременная жена нападавшего, а также его друг с маленьким ребёнком. При этом никто их них не попытался вмешаться в конфликт. Полицейские начали проверку по факту избиения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на Ленинградском шоссе в Москве неизвестные брызнули мужчине в лице из газового баллончика, избили его и отобрали у него рюкзак с 12 миллионами рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.
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