Неизвестный угрожает самоубийством около офиса «Яндекс. Такси»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Мужчина пришёл 29 октября в офис «Яндекс.Такси» в Москве, облил себя бензином, после чего грозился навредить себе. О произошедшем журналистам сообщили представители столичных экстренных служб.

Офис компании расположен на северо-востоке города. Мужчина пришёл туда и потребовал встречи с генеральным директором. После этого он облил себя бензином, передаёт РИА Новости.

Как выяснилось позднее, мужчина работал на «Яндекс.Такси». Однако в процессе работы у него случился конфликт с работодателями. Таксиста отключили от сервиса, ему не выплатили полагающиеся деньги. В настоящий момент мужчину забрали в отделение сотрудники полиции, сообщает Telegram-канал 112.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудник Российского химико-технологического университета имени Менделеева покончил с собой в Москве.

Мужчина совершил самоубийство в здании вуза. Его тело нашёл другой сотрудник учебного заведения.