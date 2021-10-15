Минобороны РФ опубликовало кадры вытеснения эсминца США

Минобороны РФ опубликовало кадры операции по пресечению попытки американского эсминца нарушить границу в Японском море. Судно ВС США не отреагировало на предупреждение и сменило курс только после приближения российского корабля менее чем на 60 метров, передаёт РИА Новости.

На видео корабль ВС США поворачивает в сторону открытого моря. Инцидент произошёл 15 октября около 17:00 по местному времени.

Ранее Минобороны сообщило, что эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США приблизился к российской границе. После предупреждения о недопустимости данных действий судно не изменило курс, а подняло флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что трактуется как невозможность изменения курса и скорости.

Российский БПК «Адмирал Трибуц», согласно международным правилам, начал вытеснять эсминец из российских территориальных вод. После этого американское судно изменило курс.