Минобороны РФ опубликовало кадры вытеснения эсминца США

Минобороны РФ опубликовало кадры операции по пресечению попытки американского эсминца нарушить границу в Японском море. Судно ВС США не отреагировало на предупреждение и сменило курс только после приближения российского корабля менее чем на 60 метров, передаёт РИА Новости.
На видео корабль ВС США
Ранее Минобороны сообщило, что эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США приблизился к российской границе. После предупреждения о недопустимости данных действий судно не изменило курс, а подняло флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что трактуется как невозможность изменения курса и скорости.
Российский БПК «Адмирал Трибуц», согласно международным правилам, начал вытеснять эсминец из российских территориальных вод. После этого американское судно изменило курс.