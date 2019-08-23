https://static.news.ru/photo/6699535a-c137-11e9-935c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Четверо пострадавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием пассажирского автобуса в Ижевске находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

В настоящее время они госпитализированы в одну из больниц города. Остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

23 августа пассажирский автобус, в котором находились 35 пассажиров, столкнулся с конструкцией опоры технологических коммуникаций. За медицинской помощью обратились 24 человека, сообщает ТАСС.

Как писал News.ru, по предварительным данным, автобус подрезал легковой автомобиль, после чего, пытаясь уйти от столкновения, совершил наезд на опору теплотрассы.