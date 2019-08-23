Крупная авария в Ижевске произошла по вине водителя автобуса, сообщили в пресс-службе УГИБДД.
По предварительным данным, автобус подрезал легковой автомобиль, после чего, пытаясь уйти от столкновения, совершил наезд на опору теплотрассы, передаёт
Число обратившихся за медицинской помощью увеличилось до 24 человек.
За медицинской помощью обратились 24 человека. Угрозы жизни ни у кого нет на сегодняшний момент. Готовят к госпитализации троих человек, — сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по региону.
Авария произошла на перекрёстке улиц Новоажимова и Азина. В салоне автобуса в момент столкновения находилось около 30 человек. Погибших нет. Шесть бригад скорой медицинской помощи оказывают помощь пострадавшим. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего, писал News.ru.