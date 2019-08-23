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В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что в Цумадинском районе под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.

В результате инцидента три человека погибли на месте. Врачи экстренно госпитализировали 15-летнего подростка, однако он скончался в больнице, не приходя в сознание. Как ранее писал News.ru, американский турист почувствовал себя...