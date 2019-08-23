Фото: Дорожные Новости Ижевска (ДНИ)/vk.com

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске пострадали 20 человек.

Авария произошла на перекрёстке улиц Новоажимова и Азина. Погибших нет. Шесть бригад скорой медицинской помощи оказывают помощь пострадавшим. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего. За медпомощью обратились 24 человека, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, один человек пострадал в ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями на пересечении проспекта Вернадского и улицы Ульяновой в Москве.

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