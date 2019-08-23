https://static.news.ru/photo/593cf906-c5d2-11e9-83a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дорожные Новости Ижевска (ДНИ)/vk.com

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске пострадали 20 человек.

Авария произошла на перекрёстке улиц Новоажимова и Азина. Погибших нет. Шесть бригад скорой медицинской помощи оказывают помощь пострадавшим. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего. За медпомощью обратились 24 человека, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, один человек пострадал в ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями на пересечении проспекта Вернадского и улицы Ульяновой в Москве.