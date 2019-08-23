В пресс-службе МЧС России сообщили, что в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске пострадали 20 человек.
Авария произошла на перекрёстке улиц Новоажимова и Азина. Погибших нет. Шесть бригад скорой медицинской помощи оказывают помощь пострадавшим. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего. За медпомощью обратились 24 человека, передаёт
Как ранее писал News.ru, один человек пострадал в ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями на пересечении проспекта Вернадского и улицы Ульяновой в Москве.