МЧС ответило на предложение США помочь с ликвидацией ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/6bdbe08e-a88c-11ea-9fff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В МЧС России отреагировали на предложение США оказать помощь в устранении последствий ЧП в Норильске, где произошёл разлив нефтепродуктов. Как заявил первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян, решение по этому вопросу принимает руководство страны. Он добавил, что на данный момент МЧС справляется своими силами.

Спасибо большое всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования [их на] ликвидации ЧС, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, на месте ЧП задействована группировка из порядка 500 человек. В ликвидации аварии участвуют 200 единиц техники.

29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность. 5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске.

Глава МЧС Николай Зиничев назвал причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива проседание свай фундамента. Между тем в Технадзоре отметили, что аварийный резервуар норильской ТЭЦ с 2016-го числился на ремонте, поэтому не проходил проверки ведомства.

Компания «Норникель» признала ответственность за случившееся и пообещала полностью компенсировать экологический ущерб. Выяснилось, что НТЭК ещё четыре месяца назад объявила тендер на укрепление площадки под построенным на вечной мерзлоте резервуаром.

Ранее NEWS.ru писал, что «Норникель» направил 170 единиц спецтехники на место ЧП в Норильске. Об этом сообщил вице-президент Николай Уткин. По его словам, к настоящему времени с территории ТЭЦ перевезено 50 тысяч тонн грунта, он будет храниться на специальных площадях до того момента, как специалисты проведут обеззараживание почвы и выемку из неё дизельного топлива.