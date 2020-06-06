«Норникель» направил 170 единиц техники в район разлива топлива в Норильске

https://static.news.ru/photo/68a0b68c-a883-11ea-a833-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs24/vk.com

Компания «Норникель» направила 170 единиц спецтехники на место ЧП в Норильске, где произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил вице-президент Николай Уткин.

С каждым днём у нас работы наращиваются, на сегодняшний день у нас задействовано порядка 400 человек в районе ТЭЦ-3, порядка 170 единиц техники — погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, — цитирует его ТАСС.

По его словам, к настоящему времени с территории ТЭЦ перевезено 50 тысяч тонн грунта, оно будет храниться на специальных площадях до того момента, как специалисты проведут обеззараживание почвы и выемку из неё дизельного топлива.

Росприроднадзор регулярно осуществляет пробы в водоемах и на грунте. С начала ЧС таких проб проведено 80, из них 60 — на воде, отметил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

29 мая на норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность. 5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске.

Глава МЧС Николай Зиничев назвал причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива проседание свай фундамента. Между тем в Технадзоре отметили, что аварийный резервуар норильской ТЭЦ с 2016-го числился на ремонте, поэтому не проходил проверки ведомства.

Компания «Норникель» признала ответственность за случившееся и пообещала полностью компенсировать экологический ущерб. Выяснилось, что НТЭК ещё четыре месяца назад объявила тендер на укрепление площадки под построенным на вечной мерзлоте резервуаром.

Ранее NEWS.ru сообщал, с предложением помочь ликвидировать последствия утечки топлива выступил госсекретарь США Майк Помпео. Он назвал случившееся в Норильске «печальным событием».