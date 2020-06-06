США предложили России помощь в ликвидации катастрофы в Норильске

Госсекретарь США Майк Помпео назвал печальными новости о гигантской утечке нефтепродуктов с норильской ТЭЦ-3 и предложил России помощь в ликвидации экологической катастрофы.
Несмотря на наши разногласия, Соединённые Штаты готовы помочь России смягчить последствия этой экологической катастрофы и предложить нашу техническую экспертизу, — заявил Помпео в Twitter.
Экспертизы показали, что предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в пробах воды, взятых возле Норильска, оказалась превышена в 200 раз.
Как писал NEWS.ru, утечка более 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.
Руководство «Норильского никеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.
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