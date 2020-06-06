США предложили России помощь в ликвидации катастрофы в Норильске

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Россия уверена, что после выхода из Договора по открытому небу (ДОН) Вашингтон всё равно будет получать данные о полётах над российской территорией, так как ими будут делиться союзники США по НАТО.

Об этом заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, что с Вашингтоном поделятся данными с...