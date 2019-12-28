В Омске прохожие заметили на улице труп мужчины, который стоял на коленях. Они вызвали наряд полиции для определения причины смерти.

Сообщается, что мужчина умер из-за асфиксии. По данным медиков, ему было приблизительно 55 лет. Тело осмотрел эксперт и не нашел следов насильственной смерти, — цитирует источник РИА Новости. Следственный комитет...