Причиной пожара в селе Хомутово Иркутской области, в результате которого погибли два мальчика-близнеца, стало, по предварительным данным, короткое замыкание.
Предварительная причина — это короткое замыкание электропроводки, — сообщил на совещании исполняющий обязанности начальника регионального управления МЧС Вячеслав Федосеенко, слова которого приводит «Интерфакс».
Ранее NEWS.ru писал, что два мальчика погибли под Иркутском в результате пожара. Частный жилой дом загорелся, когда мать детей уехала провожать старшего ребёнка на автобус. Восьмилетняя дочь смогла выбраться из сооружения самостоятельно, однако двухлетние близнецы остались в горящем доме и погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).