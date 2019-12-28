https://static.news.ru/photo/9492210a-2a2e-11ea-a21c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два мальчика-близнеца погибли при пожаре в селе Хомутово Иркутской области.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. По её данным, частный жилой дом загорелся, когда мать детей уехала провожать старшего ребёнка на автобус. Восьмилетняя дочь смогла выбраться из дома самостоятельно, однако двухлетние близнецы остались в горящем доме и погибли.

В результате пожара погибли двое детей 2017 г. р., — передаёт сообщение СК «Интерфакс-Сибирь».

Сейчас сотрудники правоохранительных органов осматривают место пожара, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Пермском крае при пожаре погибли мать и трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.