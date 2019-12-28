https://static.news.ru/photo/77731956-2963-11ea-b17e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Пермском крае при пожаре погибли мать и трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По её данным, трагедия произошла в деревне Сидорята Верещагинского городского округа. Загорелся четырёхквартирный деревянный дом.

Обнаружено четверо погибших (три ребёнка и мать), — передаёт РБК сообщение пресс-службы.

К моменту прибытия пожарных дом, площадь которого составляет 72 кв. м, был полностью охвачен огнём. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 9:16 мск, а ликвидирован он был в 10:46.

Ранее NEWS.ru писал о том, что возгорание произошло на подземной парковке многоэтажного здания на северо-западе столицы.