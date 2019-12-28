В Пермском крае при пожаре погибли мать и трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По её данным, трагедия произошла в деревне Сидорята Верещагинского городского округа. Загорелся четырёхквартирный деревянный дом.
Обнаружено четверо погибших (три ребёнка и мать), —
передаётРБК сообщение пресс-службы.
К моменту прибытия пожарных дом, площадь которого составляет 72 кв. м, был полностью охвачен огнём. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 9:16 мск, а ликвидирован он был в 10:46.
Ранее NEWS.ru писал о том, что возгорание произошло на подземной парковке многоэтажного здания на северо-западе столицы.
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