https://static.news.ru/photo/b4eb6322-4666-11ea-b04c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Москвы стала фигурантом уголовного дела после того, как посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребёнка.

По данным следствия, 25-летняя женщина 25 января управляла каршеринговым автомобилем в Москве, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Во время поездки она посадила за руль ребёнка, при этом на заднем сидении находился ещё один ребёнок.

Подозреваемая вовлекла ребёнка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для несовершеннолетних пассажиров, — сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что стражи порядка спасли ребёнка из запертого автомобиля. К полицейским обратилась мать ребёнка с заявлением о пропаже, стражи порядка провели проверку по факту случившегося. Выяснилось, что отец забыл малыша в машине.