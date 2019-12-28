На станции Минино Красноярского края загорелся магазин стройматериалов.
На место происшествия прибыли 30 пожарных и 10 единиц техники. Пожару присвоен третий уровень сложности.
Загорание в магазине стройматериалов на площади 1,2 тысячи квадратных метров, — сообщили в краевом главке МЧС.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Пермском крае при пожаре погибли мать и трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
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