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Челябинец Денис Ильин работал на разборе старых цехов завода «Станкомаш». По словам жены, на него упала двухтонная труба, начальство приказало снять с него спецовку и отвезти в больницу по видом пьяного, упавшего на дороге. Пострадавшего привезли в копейскую горбольницу и, по сути, оставили умирать. Только после того, как жене удалось перевести его в челябинскую областную больницу, ему диагностировали перелом шеи и обширное кровоизлияние.

Начальство сказало его коллегам, чтобы они сняли с него спецовку. У него сразу же забрали пропуск и провели его, якобы Денис вышел с завода. Вывозили его со «Станкомаша» так, чтобы...